Domenica 27 ottobre, si corre il Gran Premio degli Messico 2024, nuova prova del mondiale di Formula Uno. Gara che inizierà alle ore 21.00 italiane sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Sarà possibile seguire la gara sia in diretta tv che in radiocronaca – vediamo come.

GP Messico 2024 in tv

Le prove, le qualifiche e la gara della Formula 1 saranno trasmesse in diretta da Sky che proporrà il tutto sui canali Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con la telecronaca della coppia formata da Carlo Vanzini e Marc Gené. Qualifiche e gara in differita anche su TV8, rispettivamente nella notte tra sabato e domenica alle ore 00.30 e nella serata di domenica alle 22.30.

Radiocronaca Formula 1 Messico

Per quanto riguarda la radiocronaca diretta della gara, verrà trasmessa da Rai Radio Uno. Per ascoltarla su questa pagina, è sufficiente cliccare sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso. Così facendo potrai seguire la radiocronaca della gara sulle frequenze di Rai Radio Uno. Se, invece, vuoi ascoltarla da smartphone e tablet, puoi scaricare l’applicazione gratuita RaiPlay Radio per smartphone e tablet equipaggiati con Android e iOS.

GP Messico su Sky

Giovedì 24 ottobre

Ore 21.30: conferenza stampa piloti

Ore 22.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 25 ottobre

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: F1 – prove libere 1

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live

Ore 24: F1 – prove libere 2

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2: Conferenza stampa – team principal (differita)

Sabato 26 ottobre

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – prove libere 3

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: F1 – Qualifiche

Ore 24.15: Paddock Live

Ore 24.45: Paddock Live Show

Domenica 27 ottobre

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 gara

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: Debriefing

Ore 24: Notebook

Ore 24.15: Race Anatomy