Prey – La grande caccia, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 6 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Prey – La grande caccia, un thriller d’azione del 2024 diretto da Mukunda Michael Dewil e con protagonisti Ryan Phillippe, Emile Hirsch e Mena Suvari. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Prey – La grande caccia – Trama

Una coppia americana, Andrew e Sue, si trova in Africa per un’opera di volontariato in una missione cristiana. Quando la loro organizzazione viene presa di mira da un gruppo di estremisti locali, sono costretti a fuggire. Il loro aereo però si schianta nel deserto del Kalahari e si ritrovano ben presto braccati non solo dagli estremisti, ma anche da un leone famelico.

Prey – La grande caccia – Cast

Ryan Phillippe nel ruolo di Andrew

Emile Hirsch nel ruolo di Grun

Mena Suvari nel ruolo di Sue

Jeremy Tardy nel ruolo di Thabo

Dylan Flashner nel ruolo di Tyler

Tristan Thompson nel ruolo di Max

Michaela Sasner nel ruolo di Chrissy

Alpha Miknas Fatigues nel ruolo di Fatigues