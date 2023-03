Il giorno 23 marzo 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 11 di Vite al limite con protagonista Geno Dacunto e il cugino Nico Martone. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di due cugini che si supportano a vicenda dopo aver sofferto per anni di una patologia familiare, l’obesità. Geno ironicamente si è anche diplomato alla scuola di cucina ma non può diventare chef per via del peso.

Vite al limite – Geno e Nico

Geno e Nico, i due protagonisti, hanno entrambi 30 anni, vivono a New Haven, Connecticut, e all’inizio del loro percorso pesano rispettivamente 310 e 195 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan caleranno parecchio, perdendo 119 kg per arrivare a 191 e 58 per arrivare a 137 chilogrammi. Il loro percorso fatto per metà a casa e successivamente a Houston, dovrà però continuare anche dopo il programma.

Geno e Nico oggi



I due cugini hanno postato sui loro social un’orgogliosa foto in cui mostrano i loro progressi. Si può vedere quanto siano dimagriti ma anche che non devono assolutamente fermarsi proprio ora.

