PresaDiretta 13 ottobre 2024: puntata La mafia dei soldi

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 13 ottobre 2024, andrà in onda su Rai3 una nuova puntata di PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20 circa. La puntata è intitolata “La mafia dei soldi”.

PresaDiretta svela i meccanismi occulti dell’impero criminale internazionale. Domenica 13 ottobre alle 21.40 su Rai 3, la puntata speciale “La mafia dei soldi” indaga gli intrecci tra economia legale e illegale, svelando come le mafie stiano diventando vere e proprie holding globali. Dall’America Latina ai paradisi fiscali, passando per l’Europa, il programma racconta le storie di latitanti come Rocco Morabito e Raffaele Imperiale, e svela come il denaro sporco venga riciclato e investito in attività apparentemente lecite. Un’inchiesta che mostra come la criminalità organizzata sia in grado di influenzare economie intere e di corrodere le istituzioni.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.