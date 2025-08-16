Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Se ne è andato uno dei numeri uno – o forse il numero uno in assoluto – della televisione italiana. E’ morto Pippo Baudo. Se ne è andato ad 89 anni, una sessantina dei quali passati come simbolo della Rai.

Ha portato al successo un incredibile numero di programmi, come Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Varietà, Luna Park, Novecento. E, proprio ora che si discute sulla possibile variazione di location, va ricordato che Baudo ha incarnato il Festival di Sanremo con ben 13 edizioni condotte.

Baudo ha condotto sia la celebrazione dei primi 50 anni della televisione italiana nel 2004 con Cinquanta. Storia della tv, di chi l’ha fatta di chi l’ha vista, la cui ultima serata – “Buon compleanno TV” – viene trasmessa il 3 gennaio 2004, sia la celebrazione per i 150 anni dell’Unità d’Italia nel 2011.

Una frase che l’ha sempre accompagnato è “L’ho inventato io”. Tra i tanti talenti scoperti figurano: Al Bano, Barbara D’Urso, Loretta Goggi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero.

Stefano Becccacece

