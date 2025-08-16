Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 16 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film In fuga dall’incubo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

In fuga dall’incubo – Trama

In Fuga dall’Incubo (titolo originale: Rear View Mirror o Hiding from My Husband) è un thriller del 2023 diretto da John Murlowski. Il film segue la storia di Jessica Howard, una donna che fugge con il figlio Noah da un matrimonio segnato da violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal marito Peter. Jessica trova rifugio a Los Angeles, ospitata dalla sorella Rachel, e cerca di ricostruire la sua vita affittando una casa vicino al mare e lavorando come insegnante.

Nonostante la notizia della morte di Peter in un incidente, Jessica è tormentata dalla paranoia di essere ancora seguita. Strani eventi, come rumori notturni e foto scattate a sua insaputa, alimentano i suoi timori. La tensione cresce quando si scopre che Peter potrebbe essere ancora vivo, e un ulteriore colpo di scena rivela che la vera minaccia potrebbe venire da una fonte inaspettata: Rachel, la sorella di Jessica, che nasconde un piano per ottenere la custodia di Noah e l’eredità. Il film si conclude con un confronto drammatico su una scogliera, dove Jessica affronta Peter e smaschera Rachel grazie a una registrazione audio di Noah, garantendo finalmente sicurezza per sé e il figlio.

In fuga dall’incubo – Cast

Kayla Fields interpreta Jessica Howard, la protagonista, una madre coraggiosa che lotta per proteggere sé stessa e suo figlio.

Mike Markoff interpreta Peter Howard, il marito violento e manipolatore.

Betsy Stewart interpreta Rachel, la sorella di Jessica, che si rivela un’antagonista subdola.

Seth Adam Braverman interpreta Noah Howard, il figlio di Jessica, chiave per la risoluzione della storia.

Ian Reier Michaels interpreta Matt, l’insegnante e potenziale interesse romantico di Jessica.

Sam Schweikert interpreta Cory, un tuttofare che alimenta i sospetti.

Anne Patterson interpreta Toni.

Olivia Buckle interpreta Yari.

Perry Laylon Ojeda interpreta Peter Fine.

Conner Piers interpreta Andrew

