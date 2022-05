Perché Michelle Hunziker non è Striscia la Notizia stasera?

Improvviso cambio della… guardia, questa sera, lunedì 9 maggio 2022, al timone di Striscia la Notizia. Nella puntata, infatti, è assente Michelle Hunziker, che co-conduce il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci insieme a Gerry Scotti. A fianco del conduttore, quindi, troviamo Valeria Graci, già inviata di Striscia da otto anni a questa parte e co-conduttrice di un paio di puntate sempre con Scotti a marzo.

Ma perché Michelle Hunziker non è a Striscia la Notizia? La show-woman, nelle ore scorse, è risultata positiva ad un test rapido per il Covid-19, cosa che la costringe all’isolamento. Hunziker, appena possibile, si sottoporrà anche ad un tampone molecolare che potrà confermare o meno la sua positività. A seconda dell’esito, potrà tornare in studio oppure dovrà ancora restare a casa in attesa di negativizzarsi.

Intanto, sul bancone del programma dell’access prime time di Canale 5 c’è Valeria Graci, famosa al pubblico di Striscia la Notizia per le sue imitazioni, ad esempio quelle di da Peppia Pig ed Ursula von Der Leyen. Non è la prima volta che Graci subentra al posto di una conduttrice del programma: come detto, a marzo era stata chiamata a sostituire Francesca Manzini, anche lei risultata positiva al Covid-19.

Un problema simile si era verificato a febbraio, quando Enzo Iacchetti risultò positivo e costringe anche Ezio Greggio ad un periodo di isolamento: al loro posto furono richiamati Sergio Friscia e Roberto Lipari, che avevano condotto il programma nell’autunno 2021. Prima ancora erano state le nuove Veline Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani a finire in isolamento: al loro posto erano tornate Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.