Perché Lorella Boccia non c’è questa sera (9 maggio 2022) a Made in Sud?

Anche questa sera, lunedì 9 maggio 2022, chi si sintonizzerà su Raidue per vedere la nuova puntata di Made in Sud, il programma comico che intrattiene da anni il pubblico della seconda rete Rai con ospiti e comici non vedrà uno dei due conduttori. Questa volta, a mancare è Lorella Boccia.

Perché Lorella Boccia non è a Made in Sud nella puntata del 9 maggio? Così come avvenuto la settimana scorsa a Clementino, anche la conduttrice è risultata positiva al Covid-19, e quindi si trova in isolamento. A confermarlo è stata lei stessa tramite due stories su Instagram, specificando di essere risultata positiva al tampone martedì scorso, di essere stata male per un paio di giorni ed ora di stare molto meglio, ma ancora positiva.

La puntata di Made in Sud di questa sera è quindi condotta da Clementino, che nel frattempo si è negativizzato. Ospite della puntata Enzo Dong, il rapper napoletano classe 1990 nato e cresciuto tra le periferie di Scampia e Piscinola e reso celebre da brani come “Higuain” e “Secondigliano Regna”. Tra gli artisti in scena anche Paolo Caiazzo e una crew di artisti provenienti da Puglia, Calabria, Lazio, Sicilia e naturalmente la Campania.