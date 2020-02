Pechino Express 2020: seconda puntata 18 febbraio

La seconda puntata di Pechino Express 2020, ottava stagione dell’adventure show di Rai2, sarò in onda stasera, 18 febbraio, in prima serata. Dopo la puntata della settimana scorsa, che ha visto l’eliminazione della coppia Padre e Figlia (Marco Marchisio, conosciuto come Marco Berry e Ludovica Marchisio), i viaggiatori sono pronti a ripartire.

La tappa partirà da Surat Thani, importante porto della costa orientale della Thailandia e porta d’ingresso di alcune tra le più famose isole del golfo. Dopo 486 km i concorrenti giungeranno a Hua Hin, località che attira i visitatori sia per le sue spiagge sia per la sua meravigliosa atmosfera, dopo essere passati per Wat Khao Chong Kaeo, tempio buddista noto per le scimmie selvatiche che dimorano sulle sue scale.

Ricordiamo le coppie di Pechino Express 2020 rimaste in gara: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).