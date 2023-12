Noi Siamo Leggenda: trama episodi 7-8 (7 dicembre)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 7 dicembre, su Raiuno vanno in onda gli episodi 7 e 8 che compongono il secondo appuntamento di Noi Siamo Leggenda, la serie tv che abbiamo presentato qui. Ecco la trama che conclude la miniserie. Qui la sigla della fiction.

Noi Siamo Leggenda – Trama episodi 7-8

Episodio 7: Il Giustiziere

Massimo è sempre più convinto che la persona che ha ucciso sua zia sia il “Giustiziere”, un misterioso individuo che ha iniziato a colpire i criminali della città. L’ispettore Nenchi, che indaga sul caso, è sempre più vicina a scoprire la sua identità.

Massimo, intanto, continua ad usare i suoi poteri per aiutare chi ha bisogno. Salva un ragazzo da un incendio e aiuta una donna a sfuggire a un’aggressione. Tuttavia, le sue azioni attirano l’attenzione di Beatrice, una giornalista che inizia a indagare su di lui.

Episodio 8: La verità

Massimo è sempre più in difficoltà. Da un lato, deve nascondere i suoi poteri alla polizia e alla giornalista Beatrice; dall’altro, deve fare i conti con la sua coscienza, che gli dice che non dovrebbe usare i suoi poteri per commettere crimini.

Intanto, Lara, la ragazza che Massimo ha incontrato davanti all’ospedale, scopre che sua madre è stata aggredita da un uomo che è stato poi arrestato dalla polizia. Lara è convinta che l’uomo sia innocente e chiede a Massimo di aiutarla a dimostrare la sua innocenza.

Massimo accetta di aiutare Lara e inizia a indagare sull’uomo arrestato. Le sue indagini lo portano a scoprire una verità che lo sconvolge.

Conclusioni

Gli episodi 7-8 di “Noi Siamo Leggenda” sono caratterizzati da un aumento del ritmo e del suspense. La storia di Massimo si fa sempre più complessa e ricca di colpi di scena. La serie, inoltre, inizia a esplorare temi più profondi, come il senso di giustizia e il rapporto tra amore e potere.