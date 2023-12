Noi Siamo Leggenda: trama episodi 5-6 (6 dicembre)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 6 dicembre, su Raiuno vanno in onda gli episodi 5 e 6 che compongono il secondo appuntamento di Noi Siamo Leggenda, la serie tv che abbiamo presentato qui. Ecco la trama che conclude la miniserie. Qui la sigla della fiction.

Noi Siamo Leggenda – Trama episodi 5-6

Episodio 5

Massimo, Lin, Andrea, Greta e Jean continuano a indagare sull’origine dei loro poteri. Massimo scopre che il suo potere è legato alla sua capacità di controllare l’elettricità, mentre Lin scopre che il suo potere è legato alla sua capacità di volare. Andrea scopre che il suo potere è legato alla sua capacità di guarire, mentre Greta scopre che il suo potere è legato alla sua capacità di comunicare con gli animali. Jean scopre che il suo potere è legato alla sua capacità di controllare il tempo.

I cinque ragazzi si rendono conto che i loro poteri sono molto potenti e che potrebbero essere utilizzati per fare del bene o del male. Decidono di unirsi per proteggere gli altri e per cercare di capire cosa è successo al mondo.

Nel frattempo, Nicola, il padre di Massimo, è alla ricerca del figlio. Nicola scopre che Massimo è vivo e che ha dei poteri. Nicola è inizialmente spaventato dai poteri di Massimo, ma poi capisce che suo figlio potrebbe essere una forza del bene.

Episodio 6

I cinque ragazzi vengono attaccati da un gruppo di uomini armati. I ragazzi riescono a difendersi e a sconfiggere gli uomini armati. I ragazzi si rendono conto che sono braccati da qualcuno che vuole i loro poteri.

I ragazzi decidono di nascondersi in un bosco. Nel bosco, i ragazzi incontrano un gruppo di persone che hanno anche dei poteri. Il gruppo di persone è guidato da un uomo di nome Marco. Marco spiega ai ragazzi che i loro poteri sono un dono di Dio e che devono essere utilizzati per fare del bene.

I ragazzi decidono di unirsi al gruppo di Marco per combattere contro coloro che vogliono usare i loro poteri per il male.