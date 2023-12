Noi Siamo Leggenda: trama episodi 11-12 (20 dicembre)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 20 dicembre, su Raiuno vanno in onda gli episodi 9 e 10 che compongono il quinto appuntamento di Noi Siamo Leggenda, la serie tv che abbiamo presentato qui. Ecco la trama che conclude la miniserie. Qui la sigla della fiction.

Noi Siamo Leggenda – Trama episodi 11-12

Episodio 11

I ragazzi mettono in pratica il piano ideato da Marco per scagionare Massimo. Marco si fa arrestare per la rapina alla banca, mentre gli altri scappano. L’ispettrice Nenchi è convinta di aver catturato il colpevole, ma qualcosa non le torna.

Nel frattempo, Lin decide di dire addio a Nicola. Non vuole che lui soffra per lei, sapendo che non potrà mai essere con lui. Nicola è devastato dalla notizia, ma accetta la decisione di Lin.

Lara, invece, ha fatto una scoperta importante sulla malattia della madre. Ha scoperto che la malattia che ha colpito sua madre e Massimo è una malattia genetica, che può essere trasmessa di generazione in generazione.

Episodio 12

Lara affronta Giuseppe con la sua scoperta. Giuseppe è sconvolto dalla notizia, ma capisce che Lara ha ragione. I due si riavvicinano, ma Giuseppe è ancora preoccupato per la salute di suo figlio.

Greta, Andrea e Jean hanno il loro primo concerto. Il concerto è un successo, ma Jean scopre della relazione tra Greta e Andrea. Jean è deluso e vorrebbe andarsene, ma alla fine decide di restare e suonare per la prima volta davanti a suo padre.

Giuseppe e Jean stanno tornando a casa dopo il concerto, quando vengono accerchiati da alcuni malviventi. I malviventi vogliono rubare la chitarra di Jean, ma Giuseppe interviene e li affronta. I due vengono feriti, ma alla fine riescono a sconfiggere i malviventi.

Alla fine dell’episodio, Massimo viene rilasciato dalla polizia. L’ispettrice Nenchi ha capito che Marco è innocente e che Massimo è il vero supereroe. I ragazzi sono felici di essere finalmente liberi, ma sanno che la loro vita non sarà più la stessa.

Conclusione

La seconda stagione di “Noi Siamo Leggenda” si conclude con un finale aperto. I ragazzi hanno finalmente sconfitto il loro nemico, ma la loro vita è ancora in pericolo. Il mondo è un posto pericoloso per chi ha dei superpoteri, e i ragazzi dovranno imparare a vivere con la paura di essere catturati o uccisi.

La serie lascia anche una riflessione sul tema della giustizia. I ragazzi sono stati costretti a commettere dei crimini per sopravvivere, ma hanno sempre agito per proteggere gli innocenti. Alla fine, la giustizia è stata fatta, ma il prezzo è stato alto.