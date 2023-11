Noi Siamo Leggenda, quante puntate sono?

Chissà se dopo Mare Fuori, Raidue troverà un’altra serie teen fenomeno. Lo scopriremo a breve: da mercoledì 22 novembre 2023 va infatti in onda Noi Siamo Leggenda, la nuova serie tv diretta da Carmine Elia (che di Mare Fuori è stato regista della prima stagione) e che vede come protagonisti un gruppo di giovani attori ed attrici, affiancati da interpreti più adulti e noto agli appassionati di fiction italiana.

Ma da quante puntate è composto Noi Siamo Leggenda? In tutto, gli episodi della prima stagione sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue ne manda in onda due a settimana, per sei prime serate. Il finale di stagione andrà in onda il 27 dicembre.

La trama di Noi Siamo Leggenda

Massimo (Emanuele Di Stefano), un ragazzo di 17 anni, il giorno della morte di sua madre Michela (Raffaella Rea) scopre di avere un superpotere. È in grado di infuocare i palmi delle sue mani. Inizialmente non condivide con nessuno il suo segreto, neanche con i suoi migliori amici Marco (Giulio Pranno) e Andrea (Milo Roussel), ma Viola (Margherita Aresti), sorella gemella di Marco, lo scopre. Massimo è attratto da Viola e decide di seguire il suo incoraggiamento a usare i poteri anche se non ne è convinto fino in fondo. Marco si insospettisce e presto anche lui scopre il segreto di Massimo.

Nel frattempo, altri ragazzi che frequentano la scuola di Massimo iniziano a manifestare dei poteri: Lin (Giulia Lin), una ragazza asiatica timida che non ama il proprio aspetto; Jean (Nicolas Maupas), il figlio del ricco imprenditore Giuseppe Liberati (Gaetano Bruno), che si è appena trasferito a Roma dalla Francia; Greta (Sofya Gershevich), amica di Jean e figlia dell’ambasciatrice tedesca presso la Santa Sede e Andrea, il più caro amico di Massimo, da tempo affetto da una grave patologia cardiaca.

Mentre cerca di capire l’origine dei propri poteri, Massimo deve affrontare la difficile convivenza con la zia Simona (Claudia Pandolfi), da sempre assente dalla sua vita e ora affidataria del ragazzo. Simona, che nasconde un doloroso segreto, è una donna debole e tormentata, l’ultima persona con cui Massimo vorrebbe vivere.

Come se non bastasse, l’ispettore Beatrice Nenchi (Pia Lanciotti), mamma di Viola e Marco, ha iniziato a indagare su alcuni furti avvenuti nel quartiere e sospetta che Massimo possa essere coinvolto.

Greta, Andrea e Jean, che ancora non sanno dei reciproci poteri, sono uniti dalla stessa passione e creano un gruppo musicale. Tra Greta e Andrea nasce un legame che ingelosisce Jean, facendo crescere il suo potere di pari passo con rabbia e frustrazione.

Intanto Giuseppe, il padre di Jean, deve gestire un problema che riguarda la sua azienda, la Revenche, in cui lavora Sabrina (Antonia Liskova), la madre di Andrea, e dove lavorava anche Michela, la madre di Massimo. Giuseppe scopre che il tetto della fabbrica presenta tracce di amianto che potrebbero nuocere alla salute delle sue dipendenti. Anche la mamma di Lara (Valentina Romani), impiegata alla Revanche, è stata ricoverata per un tumore. I sospetti di Lara sull’origine malattia della madre potrebbero mettere a rischio le sorti dell’azienda.

Quando Massimo, Lin, Andrea, Greta e Jean scoprono i poteri degli altri e capiscono di non essere soli, i dubbi si fanno più prepotenti e le domande sull’origine di quel dono, che minaccia di ritocerglisi contro, pretendono chiarezza.

Esiste un modo giusto di usarlo? Perché proprio loro sono i protagonisti di questa storia? Cosa li unisce, oltre al desiderio di sciogliere il proprio dolore e guarire le proprie ferite? Insieme possono farsi giustizia o rischiano seriamente di compromettere il proprio futuro e gli equilibri famigliari intervenendo sul corso naturale delle loro vite? Proprio quando il cerchio dei sospetti di amici e genitori comincia a stringersi attorno ai ragazzi, scopriranno che qualcun altro ha già trovato molte risposte.