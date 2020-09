Nero a metà 2, il cast

Torna con nuovi episodi Nero a metà, la fiction di Raiuno con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz nei panni di due poliziotti molto differenti tra di loro ma molto affiatati sul lavoro. Il cast della seconda stagione, in onda dal 10 settembre 2020, resta pressoché invariato rispetto alla prima stagione.

Non mancheranno però le novità, rappresentate da tre nuovi personaggi, che interagiranno con quelli che già conosciamo e li porteranno a dover prendere nuove decisioni. Ecco, quindi, il cast di Nero a metà 2.

Carlo Guerrieri (Claudio Amendola)

Probabilmente non ha fatto la carriera che meritava e certo ad alcuni possono dare fastidio le sue punte di sarcasmo, ma l’ispettore Carlo Guerrieri è una vera colonna del commissariato rione Monti, amato e rispettato dalla sua piccola squadra e anche dal suo capo, Micaela Carta (Antonia Liskova), che ha imparato ad apprezzare i metodi poco ortodossi ma efficaci del suo sottoposto.

Il cinismo di facciata che lo caratterizza nasconde in realtà un uomo che si porta dentro un dolore profondo di cui per anni non ha potuto parlare con nessuno. Sua moglie Clara (Margherita Laterza), che a lungo ha creduto morta suicida, lo ha lasciato solo a crescere sua figlia Alba (Rosa Diletta Rossi) quando aveva solo un anno. Padre e figlia sono andati avanti insieme, uniti e complici. Poi, la scoperta che Clara era ancora viva e che era stata autrice di molti reati ha costretto Carlo a ripensare completamente il suo passato.

Carlo non riesce a perdonare la menzogna e, a differenza di sua figlia, ha messo una pietra sopra la sua storia con l’ex moglie. Anche per questo si sente finalmente pronto a sposare Cristina (Alessia Barela), con la quale ha avuto una relazione clandestina. Il destino però ha deciso di mettere di nuovo a soqquadro la vita sentimentale del protagonista e, a ridosso del matrimonio, lo porta a fare un incontro destinato a rivoluzionare tutto.

