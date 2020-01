Nasce Cine34, il canale Mediaset sul cinema italiano

Il via ufficiale – attualmente viene trasmessa la presentazione delle varie collane in programmazione – è previsto per domani alle 06:00 del mattino per il nuovo canale Mediaset Cine34.

Qui troveremo solo film di matrice italiana ed attraverseremo tutti i generi. Verranno trasmesse pellicole a partire dagli anni Quaranta.

La data non è casuale, dato che il 20 gennaio ricorre il centenario della nascita di Federico Fellini. All’esordio ci sarà la trasmissione di 8 film del Maestro in versione restaurata. Li trovate Qui.

Nelle prime settimane verranno trasmessi particolarmente poliziotteschi e capolavori del’horror. Intanto Mediaset Extra – ex canale 34 del digitale terrestre – passa sul 55, con la diretta del Grande Fratello Vip.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)