Sul Nove arriva “Sono le venti”, programma di Peter Gomez

Da do,mani – lunedì 20 gennaio – prende il via “Sono le venti”, nuovo programma del direttore dell’edizione on line del Fatto Quotidiano Peter Gomez, in onda sul canale Nove di Discovery Italia, prodotto da “Loft produzioni”.

Così Gomez ha parlato del nuovo progetto: “Uno dei principi della democrazia è “conoscere per deliberare. Vorremmo dare un contributo di conoscenza in modo che i cittadini che ci guarderanno possano dire di essere informati“.

Alla conduzione ci sarà Gomez, mentre la direzione artistica è stata affidata a Duccio Forzano, autore televisivo che ha curato la regia di eventi come il Festival di Sanremo e lavorato con star come Fiorello e Fabio Fazio.

Ha proseguito il giornalista: “I miei temi mainstream sono la lotta alla mafia, alla casta alle diseguaglianze, ma ci occuperemo tanto di società e di spettacoli. In sintesi faremo giornalismo, senza avere padroni raccontando le cose come stanno”.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)