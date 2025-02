Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 1 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Nanny McPhee – Tata Matilda. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama Nanny McPhee – Tata Matilda

“Nanny McPhee – Tata Matilda” è ambientato nell’Inghilterra del 1870. Cedric Brown, un vedovo che gestisce un’agenzia di pompe funebri, si trova a dover gestire da solo i suoi sette figli indisciplinati: Simon, Tora, Eric, Lily, Christianna, Sebastian e Aggy. Dopo che numerose tate si sono arrese, appare Nanny McPhee, una donna dall’aspetto severo e magico, interpretata da Emma Thompson. La tata usa la magia per insegnare ai bambini le buone maniere, ma la famiglia è minacciata dalla zia Adelaide, che vuole separare i bambini se Cedric non si risposa entro breve. Con l’aiuto di Nanny McPhee, i bambini imparano a comportarsi meglio e trovano una soluzione per mantenere unita la famiglia.

Cast Nanny McPhee – Tata Matilda

Emma Thompson come Nanny McPhee/Tata Matilda, la tata magica.

Colin Firth come Cedric Brown, il padre vedovo.

Angela Lansbury come Zia Adelaide, la zia che minaccia di separare la famiglia.

Kelly Macdonald come Evangeline, la giovane sguattera di casa che diventa un punto di riferimento per i bambini.

Celia Imrie come Mrs. Quickly, la cuoca.

Imelda Staunton come Mrs. Blatherwick, la governante.

Derek Jacobi come Mr. Wheen, un cliente dell’agenzia di pompe funebri.

Patrick Barlow come Mr. Jowls, un altro cliente.

