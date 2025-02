Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 1 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Rapito. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Rapito – Trama

“Rapito” è un film drammatico e storico diretto da Marco Bellocchio, tratto dalla vera storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che nel 1858 fu prelevato dalla sua famiglia e allevato come cristiano sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un grande caso internazionale.

Trama

Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, le guardie papaline irrompono nella casa della famiglia Mortara per portare via il loro figlio Edgardo. Secondo la testimonianza di una domestica, il bambino era stato segretamente battezzato quando aveva solo sei mesi, e secondo le leggi dello Stato Pontificio, un cristiano non può essere allevato da genitori ebrei. I genitori di Edgardo, Salomone e Marianna Mortara, disperati, intraprendono una lunga battaglia legale e politica per riavere il loro figlio, che cresce sotto la tutela della Chiesa, trasformandosi in un caso di risonanza internazionale che mette in discussione le leggi e i poteri dello Stato Pontificio.

Rapito – Cast doppiatori

Paolo Pierobon interpreta Papa Pio IX.

Fausto Russo Alesi è Salomone Mortara, il padre di Edgardo.

Barbara Ronchi interpreta Marianna Padovani Mortara, la madre di Edgardo.

Enea Sala e Leonardo Maltese interpretano Edgardo Mortara rispettivamente da bambino e da adolescente.

Filippo Timi nel ruolo del Cardinale Giacomo Antonelli.

Fabrizio Gifuni come l’inquisitore Pier Gaetano Feletti.

Andrea Gherpelli, Samuele Teneggi, e Corrado Invernizzi completano il cast.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram