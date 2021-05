Naked Attraction su Real Time: orari e puntate in streaming

Naked Attraction è un dating show che ha spopolato a livello internazionale. Dopo il successo ottenuto in Inghilterra, dove ha già raggiunto la settima edizione, il programma in questione è arrivato anche in Italia ed è andato in onda su Real Time con la conduzione di Nina Palmieri.

Naked Attraction Italia – Orari e Canale

Naked Attraction è andato in onda per la prima volta su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) nel marzo del 2021. In totale sono state trasmessi 10 episodi, anticipati dallo speciale Naked Attraction Italia – I casting.

Naked Attraction Italia in streaming

È possibile rivedere il programma sul portale Discovery+ a questo link, sul quale tutte le puntate sono già disponibili in anteprima per tutti gli utenti abbonati e che saranno disponibili per tutti gli altri sùbito dopo la messa in onda televisiva.