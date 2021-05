Eurovision 2021: scaletta prima semifinale in ordine di uscita

L’Eurovision Song Contest 2021 inizierà ufficialmente stasera, 18 maggio, con la prima semifinale in diretta da Rotterdam (Paesi Bassi), che sarà trasmessa in diretta tv su Rai4 a partire dalle 20.45, commentata dalla conduttrice radiofonica Ema Stokholma e dal comico Saverio Raimondo. In calce all’articolo troverete la scaletta in ordine di uscita della serata.

In questa prima semifinale della 65ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 16 i brani in gara (la Bielorussia, 17esimo partecipante, è stata esclusa), su 40 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Maneskin con Zitti e Buoni.

Nella prima semifinale potranno votare anche Germania, Italia e Paesi Bassi, due dei maggiori contributori EBU e la nazione ospitante, qualificati di diritto alla finale di sabato sera. Ma vediamo la scaletta della serata, con l’ordine di uscita delle 16 canzoni in gara.

Esc 2021: scaletta prima semifinale

01 Lituania The Roop – Discoteque

02 Slovenia Ana Soklič – Amen

03 Russia Maniža – Russian Woman

04 Svezia Tusse – Voices

05 Australia Montaigne – Technicolour

06 Macedonia del Nord Vasil – Here I Stand

07 Irlanda Lesley Roy – Maps

08 Cipro Elena Tsagkrinou – El diablo

09 Norvegia Tix – Fallen Angel

10 Croazia Albina – Tick-Tock

11 Belgio Hooverphonic – The Wrong Place

12 Israele Eden Alene – Set Me Free

13 Romania Roxen – Amnesia

14 Azerbaigian Efendi – Mata Hari

15 Ucraina Go_A – Šum

16 Malta Destiny – Je me casse