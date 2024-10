Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 3 novembre sul circuito di Sepang si corre il Gran Premio della Malesia di motociclismo, nuova prova del motomondiale 2024. Ecco come seguirlo in diretta radio e in TV.

MotoGP – Malesia 2024 in tv

Le prove, le qualifiche e la gara della MotoGP saranno trasmesse in diretta da Sky che proporrà il tutto sui canale Sky Sport MotoGP (canale 208) con la telecronaca della coppia formata da Guido Meda e con Mauro Sanchini. La programmazione di domenica prevede alle 5.00 la Moto3, alle 6.15 la Moto2 e poi la MotoGP alle 8. Differita delle gare in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Radiocronaca MotoGP Malesia

Per quanto riguarda la radiocronaca diretta della gara, verrà trasmessa da Rai Radio Uno. Per ascoltarla su questa pagina, è sufficiente cliccare sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso. Così facendo potrai seguire la radiocronaca della gara sulle frequenze di Rai Radio Uno. Se, invece, vuoi ascoltarla da smartphone e tablet, puoi scaricare l’applicazione gratuita RaiPlay Radio per smartphone e tablet equipaggiati con Android e iOS.

MotoGP – Malesia su Sky

Giovedì 31 ottobre

Ore 10: conferenza stampa piloti

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 14.30: Racebook

Notte giovedì 31 ottobre – venerdì 1° novembre

Ore 1.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 2.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 3.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 6.10: Moto3 – prove libere 2

Ore 7: Moto2 – prove libere 2

Ore 7.55: MotoGP – Pre Qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live Show

Ore 9.45: Talent Time

Notte venerdì 1°- sabato 2 novembre

Ore 1.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 2.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 3.05: MotoGP – prove libere 3

Ore 3.45: MotoGP – qualifiche

Ore 4.40: Paddock Live

Ore 5.45: Moto3 – qualifiche

Ore 6.40: Moto2 – qualifiche

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint

Ore 7.55: MotoGP – Sprint

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

Notte sabato 2 – domenica 3 novembre

Ore 3.35: Warm up MotoGP

Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5: Moto3 – gara

Ore 6: Paddock Live

Ore 6.15: Moto2 – gara

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.30: Grid

Ore 8: MotoGP – gara (repliche alle 11, alle 14 e alle 19)

Ore 9: Zona Rossa

Ore 10: Race Anatomy MotoGP