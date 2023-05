Morto il regista Alessandro D’Alatri

E’ morto Alessandro D’Alatri, regista di diversi film per il cinema, come Senza pelle con Kim Rossi Stuart. Con lo stesso attore ha collaborato ne I Giardini dell’Eden.

Ha all’attivo anche diversi successi televisivi come I Bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi e Un professore.

D’Alatri è scomparso per malattia. Dopo essere stato attore e regista pubblicitario, nel 1991 ha esordito nel cinema con Americano rosso con cui ha vinto il primo David di Donatello ed il Ciak d’Oro come miglior film d’esordio. Il secondo David lo ha conquistato per la sceneggiatura di Senza Pelle.