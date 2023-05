Marco Mazzoli ha promesso alla moglie Stefania un matrimonio “come hai sempre sognato”

Chi l’avrebbe mai detto? I segmenti delle puntate de L’Isola dei Famosi maggiormente strappalacrime sono quelli dedicati a Marco Mazzoli e Paolo Noise dello Zoo di 105.

Ieri sera i due hanno parlato col collega Fabio Alisei, che ha più o meno ribadito il concetto espresso nei giorni scorsi durante il programma più ascoltato d’Italia, ovvero l’intenzione di lasciarli là per farli vincere: “Sembrate due meduse in mutande”. E poi, l’esortazione che richiama un blocco dello Zoo: “Sii uomo”.

Tanto più che, essendo i due nella stessa tribù di Simone, che vince tutte le prove, rischiano di non uscire mai. Sta di fatto che ormai la scaletta prevede il momento in cui Mazzoli & Noise, soprattutto il secondo, i conduttori finiranno per commuoversi grazie alle proprie consorti.

Noise ha raccontato i quattro matrimoni vissuti, mentre Mazzoli ha promesso alla sua, di Stefania, un matrimonio ben fatto e non con una spesa di 130 dollari mentre di fianco c’era uno che contestava una multa: “Stefania, davanti a milioni di spettatori, in diretta su Canale5, ti giuro che quando usciamo da qua organizziamo il matrimonio che hai sempre sognato”.

La promessa era stata già formulata davanti agli altri naufraghi: “Amici, vi invito tutti”. E Mazzoli ha cercato di approfittarne: “Voglio andare a casa, devo organizzare il matrimonio”. A questo punto, Ilary Blasi: “Ha aspettato dieci anni, non può aspettare due mesi?”.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)