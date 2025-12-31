Lilli e il Vagabondo, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 31 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Lilli e il Vagabondo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Lilli e il Vagabondo – Trama

Lilli è una cagnetta cocker spaniel di razza pura che vive una vita agiata in una famiglia alto-borghese. Il film inizia con Gianni Caro che regala a sua moglie Lisa (chiamata “Tesoro”) la cucciola Lilli per la vigilia di Natale del 1909. Lilli cresce felice, ma quando Lisa rimane incinta, i padroni diventano distratti, lasciando Lilli confusa.

I suoi amici Whisky (uno Scottish terrier) e Fido (un Chien de Saint Hubert) le spiegano la situazione, ma un randagio di nome Biagio offre una visione cinica: l’arrivo del bambino porterà via le attenzioni ai cani. Con la nascita del bimbo, Lilli si affeziona, ma i padroni partono per un viaggio, affidandola alla zia Sara, che odia i cani e porta con sé le gatte siamesi Si e Am. Queste causano caos in casa, incolpando Lilli, che viene munita di museruola e fugge.

Persa in città, viene attaccata da cani randagi, ma Biagio la salva e le mostra la vita libera: rimuovono la museruola allo zoo e condividono una cena romantica in un ristorante italiano, con il famoso bacio sugli spaghetti. Lilli decide di tornare a casa, ma viene catturata dall’accalappiacani e portata al canile, dove scopre il passato avventuroso di Biagio. Liberata, viene incatenata come punizione. Durante un temporale, un ratto minaccia il bambino: Lilli abbaia, Biagio irrompe e lo uccide, salvando il bimbo, ma rovescia la culla.

Sara accusa i cani e chiama l’accalappiacani per sopprimere Biagio. I padroni tornano, scoprono la verità grazie al ratto morto, e Whisky e Fido salvano Biagio ribaltando il carro (Fido si ferisce ma sopravvive). Biagio viene accolto in famiglia, riceve un collare e si “sposa” con Lilli. Nascono quattro cuccioli, e a Natale zia Sara manda biscotti per cani, mentre Whisky e Fido li visitano.

Lilli e il Vagabondo – Cast

Il film è animato, quindi il cast è composto da doppiatori vocali:

Peggy Lee: Lisa (“Tesoro”), Si, Am, Gilda (canto e dialoghi)

Barbara Luddy: Lilli

Larry Roberts: Biagio

Bill Thompson: Whisky, Joe, Bull, Dachsie, poliziotto, amico di Gianni

Bill Baucom: Fido

Stan Freberg: Castoro

Verna Felton: Zia Sara

Alan Reed: Boris

George Givot: Tony

Dal McKennon: Toughy, professore, Pedro, iena

Lee Millar: Gianni Caro

Mel Blanc: Il ratto (versi)

The Mellomen: Cani (canto)

Taylor Holmes: Dottore