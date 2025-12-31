E.T. L’extraterrestre, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 31 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film E.T. L’extraterrestre. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

E.T. L’extraterrestre – Trama

Il film è il classico di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg. Un capolavoro intramontabile che ha incantato generazioni, con effetti speciali rivoluzionari (creatura di Carlo Rambaldi) e colonna sonora di John Williams (premio Oscar).

Una squadra di extraterrestri botanici atterra segretamente in California per raccogliere campioni. Uno di loro, incuriosito dalle luci della città, si allontana e viene abbandonato quando la nave riparte in fretta a causa dell’arrivo di agenti governativi. Nella San Fernando Valley, il bambino Elliott (10 anni) vive con la madre Mary, il fratello maggiore Michael e la sorellina Gertie (il padre è assente per separazione). Elliott scopre l’alieno nel bosco dietro casa, lo attira con caramelle Reese’s Pieces e lo nasconde nella sua camera.

Tra i due nasce un legame empatico unico: condividono emozioni, sensazioni e persino sentimenti fisici. Elliott lo presenta a Michael e Gertie, battezzandolo E.T.. L’extraterrestre mostra poteri come la telecinesi, la guarigione e la capacità di far rivivere piante morte. Imita la TV, impara a parlare (“E.T. telefono casa”) e costruisce un dispositivo per chiamare i suoi simili. Mentre E.T. deperisce per la lontananza dal suo pianeta, il governo (guidato dall’agente Keys) lo rintraccia.

A Halloween, E.T. esce travestito da fantasma; Elliott lo porta nel bosco su bicicletta, dove volano sopra la luna in una scena iconica. Il segnale viene inviato, ma E.T. peggiora. Il governo irrompe: E.T. sembra morire, ma rinasce quando la nave torna. Elliott aiuta l’amico a fuggire in una rocambolesca caccia in bicicletta, culminata nel volo collettivo. Nel finale commovente, E.T. saluta la famiglia e Elliott con la frase “io sarò sempre qui”, tocca la fronte luminosa e riparte verso casa, lasciando un arcobaleno nel cielo.

E.T. L’extraterrestre – Cast

Henry Thomas → Elliott

Dee Wallace → Mary (la madre)

Drew Barrymore → Gertie (la sorellina, all’epoca bimba)

Robert MacNaughton → Michael (il fratello maggiore)

Peter Coyote → Keys (l’agente governativo)

K.C. Martel, Sean Frye, C. Thomas Howell → amici di Elliott