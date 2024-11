Questa sera, martedì 5 novembre 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film La talpa. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La talpa – Trama

La Talpa è un film thriller basato sul romanzo di John le Carré che ci porta nel cuore dei servizi segreti britannici negli anni della Guerra Fredda. La storia ruota intorno alla scoperta di una “talpa”, un agente sovietico infiltrato all’interno del Circus, l’intelligence service britannico.

Un giovane agente, Ricki Tarr, scopre indizi che portano alla luce una rete di tradimenti e sospetti. Questo porta alla ribalta George Smiley, un ex agente esperto e scettico, che viene incaricato di smascherare la talpa. Smiley, con la sua mente analitica e il suo approccio metodico, inizia una complessa indagine che lo porterà a mettere in discussione le lealtà di tutti coloro con cui ha lavorato.

La talpa – Cast

Gary Oldman: interpreta George Smiley, il protagonista e ex agente segreto.

Tom Hardy: interpreta Ricki Tarr, il giovane agente che scopre la talpa.

Colin Firth: interpreta Bill Haydon, un sospetto collega di Smiley.

Benedict Cumberbatch: interpreta Peter Guillam, un giovane e leale agente che assiste Smiley.

John Hurt: interpreta Control, il capo del Circus.

