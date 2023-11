Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 5 novembre 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella seconda puntata del 5 novembre 2023, si parte con uno straordinario viaggio nel cosmo: grazie al direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del CERN, Gian Francesco Giudice, Camila Raznovich proverà a ricostruire le varie teorie sulla nascita dell’Universo.

I due travel advisor Giulia Lamarca e Andrea De Carlini, invece, che hanno girato il mondo, dispenseranno consigli di viaggio da fare da soli o in famiglia: in collegamento da Maui il campione del mondo di windsurf Federico Morisio con le sue immagini sulle onde più belle e difficili al mondo.

Infine, Kasia Smutniak, ospite in studio, presenterà il suo primo film da regista, “MUR”: documentario che la vede indagare in prima persona sul muro lungo 186 km costruito in Polonia alla fine del 2022.

E poi i filmati inediti realizzati dai film-maker in tutte le parti del mondo, da Delhi a Singapore, dalla Repubblica Dominicana fino al Madagascar, e con il contributo di Marella Bombini una scuola di bambini in Nepal.

Come ogni settimana al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno la nostra Italia facendo delle esperienze in prima persona.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.