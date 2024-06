La strana signora della porta accanto, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, sabato 22 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film La strana signora della porta accanto, un thriller drammatico del 2021 diretto da Gordon Yang.. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La strana signora della porta accanto – Trama

La giovane coppia Sarah e Kyle si trasferiscono in una nuova casa con il loro bambino in arrivo. Ben presto fanno la conoscenza della loro vicina di casa, l’anziana Helen, che sembra gentile e premurosa. Tuttavia, dietro la sua facciata affabile si nasconde un oscuro segreto. Helen, infatti, è ossessionata dall’idea di avere una famiglia e, dopo la morte della figlia, vede in Sarah un sostituto.

Inizia così a manipolare la giovane donna e a tessere una rete di inganni per inserirsi nella sua vita e in quella del suo bambino. Sarah, inizialmente ignara delle vere intenzioni di Helen, si ritrova sempre più coinvolta in una situazione pericolosa e inquietante.

La strana signora della porta accanto – Cast

Julia Borsellino: Sarah Collins

Mark Taylor: Kyle Collins

Deborah Grover: Helen Henderson

Marium Carvell: Judith Collins

Michelle Chiu: Jennifer Wiles

Cait Alexander: Angela Robinson