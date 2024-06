Il velo nuziale – Viaggio a Venezia, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, domenica 23 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Il velo nuziale – Viaggio a Venezia, commedia romantica del 2022 diretta da Terry Ingram e facente parte della trilogia “Il velo nuziale”. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il velo nuziale – Viaggio a Venezia – Trama

Emma (Autumn Reeser), wedding planner di successo a New York, รจ entusiasta di organizzare il matrimonio da sogno della sua migliore amica Avery (Lacey Chabert) a Venezia. Tuttavia, il viaggio prende una piega inaspettata quando Emma incontra Paolo (Paolo Bernardini), un affascinante gondoliere italiano.

Tra passeggiate in gondola, visite a palazzi storici e degustazioni di delizie culinarie, Emma si ritrova attratta da Paolo, mettendo a rischio l’amicizia con Avery e il buon esito del matrimonio.

Il velo nuziale – Viaggio a Venezia – Cast

Autumn Reeser nel ruolo di Emma

Paolo Bernardini nel ruolo di Paolo

Lacey Chabert nel ruolo di Avery

Alison Sweeney nel ruolo di Tracy

Alessandra Carrillo nel ruolo di Francesca

Wanja Sellers nel ruolo di Natalia

Dora Romano nel ruolo di Maria

Anna-Maria Everett nel ruolo di Elena

Mily Cultrera di Montesano nel ruolo di Sophia