La ragazza di Stillwater, film su Canale 5: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 9 agosto 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film La ragazza di Stillwater, con protagonista Matt Damon. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La ragazza di Stillwater – Trama

“La ragazza di Stillwater” è un intenso film drammatico che segue le vicende di Bill Baker (interpretato da Matt Damon), un operaio petrolifero dell’Oklahoma che si reca in Francia per aiutare sua figlia Allison (Abigail Breslin), ingiustamente condannata all’ergastolo per omicidio.

Bill, un uomo semplice e tenace, si trova a dover affrontare un sistema giudiziario straniero, una lingua diversa e una cultura che gli è del tutto estranea. Determinato a dimostrare l’innocenza di sua figlia, si immerge in un’indagine pericolosa e complessa, scoprendo verità inaspettate e legami inattesi.

La ragazza di Stillwater – Cast

Matt Damon nel ruolo di Bill Baker, il padre di Allison.

Abigail Breslin nel ruolo di Allison Baker, la figlia ingiustamente condannata.

Camille Cottin nel ruolo di Virginie, un’attrice francese che aiuta Bill nelle sue indagini.

Lilou Siauvaud nel ruolo di Maya, la figlia di Virginie.

Deanna Dunagan nel ruolo di Sharon, la madre di Bill.

Anne Le Ny nel ruolo di Leparq