Questa sera, mercoledì 15 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film La ragazza della palude. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La ragazza della palude – Trama

La ragazza della palude è un film drammatico del 2022 diretto da Olivia Newman, tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Delia Owens. Ecco una panoramica sulla trama, gli attori e il cast:

Il film segue la storia di Catherine “Kya” Clark, una ragazza abbandonata che cresce da sola nelle paludi della Carolina del Nord. Conosciuta come “la ragazza della palude” dai residenti locali, Kya vive isolata dalla società, imparando a sopravvivere grazie alla natura circostante. La sua vita cambia quando inizia una relazione con due diversi giovani della città, Tate Walker e Chase Andrews. La trama si complica quando Chase viene trovato morto, e Kya diventa la principale sospettata dell’omicidio. Il processo che ne segue mette in luce la sua vita solitaria e le dinamiche sociali della comunità.

La ragazza della palude – Cast

Daisy Edgar-Jones interpreta Catherine “Kya” Clark.

Taylor John Smith nel ruolo di Tate Walker, l’amore giovanile di Kya che le insegna a leggere e scrivere.

Harris Dickinson come Chase Andrews, il quarterback locale con cui Kya ha una relazione tormentata.

David Strathairn interpreta Tom Milton, l’avvocato in pensione che difende Kya durante il processo.

Michael Hyatt e Sterling Macer Jr. nel ruolo di Mabel e Jumpin’, una coppia che aiuta Kya durante la sua giovinezza.

Garret Dillahunt e Ahna O’Reilly sono altri attori che compongono il cast

