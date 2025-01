Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Andrà in onda in prima tv questa sera, giovedì 30 gennaio 2025, il documentario La mia vita da influencer, che vede protagonista assoluta NewMartina, la celebre tiktoker/imprenditrice, che oltre a vantare milioni di follower sui social è stata anche capace di inventarsi un’azienda dal suo stesso nome che vende prodotti di grande successo.

Carmen Fiorito, nota come NewMartina su TikTok per i video in cui personalizza smartphone, è la protagonista dello speciale “La mia vita da influencer”. “Martina” è il nome di sua zia e del negozio di famiglia. Nata nel 1999, ha iniziato a pubblicare video prima della pandemia, ma il vero boom è arrivato nel 2022 su TikTok, dove ha guadagnato 6 milioni di follower in otto mesi. Il suo negozio a Napoli è diventato un punto di riferimento per i fan, portando all’apertura di altri tre negozi, la pubblicazione di un libro, una linea di borse e numerose apparizioni televisive. Il docureality racconterà sia il successo che le difficoltà della sua carriera da imprenditrice.

La mia vita da influencer in tv streamng

Il programma va in onda da giovedì 30 gennaio 2025 a partire dalle ore 21.30 su Real Time. È possibile rivederlo qui in streaming su Discovery+.

