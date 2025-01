Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film La farfalla impazzita. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La farfalla impazzita – Trama

“La farfalla impazzita” è un film televisivo che andrà in onda su Rai1 il 29 gennaio 2025, in occasione della Giornata della Memoria. La trama ruota intorno alla vita di Giulia Spizzichino, un’ebrea romana che ha vissuto gli orrori della Shoah e ha combattuto per l’estradizione e la condanna di Erich Priebke, l’esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine.

Il film è diretto da Kiko Rosati ed è tratto dall’omonimo libro scritto da Giulia Spizzichino e Roberto Riccardi. La produzione è stata curata da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction.

Trama

Il film segue la vita di Giulia, che durante la guerra ha perso 26 membri della sua famiglia tra Auschwitz e le Fosse Ardeatine. Mezzo secolo dopo, quando Priebke viene rintracciato in Argentina, Giulia decide di affrontare i suoi fantasmi del passato per ottenere giustizia. La storia è raccontata attraverso due linee narrative: la guerra e le deportazioni, e il processo a Priebke in Argentina e a Roma.

La farfalla impazzita – Cast

Elena Sofia Ricci interpreta Giulia Spizzichino, la protagonista.

Massimo Wertmüller nel ruolo di Umberto, il marito di Giulia.

Jurgen Heinrich interpreta Erich Priebke.

Josafat Vagni come Marco, il figlio di Giulia.

Fulvio Pepe nei panni dell’avvocato Franco Restelli.

Mariangeles Torres come Elena Sabatini, un’attivista.

Silvia Cohen interpreta Rosetta Stame.

Loris Loddi nel ruolo di Roberto Lordi.

Tony Laudadio come Antonio Intelisano.

Lucio Patanè come Presidente Quistelli.

Mario Pirrello come l’avvocato di Priebke.

Chiara Cavalieri nel ruolo di Ester.

