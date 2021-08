La Casa tra le Montagne, la trama di Una casa per due ed Ancora a casa

Il 24 agosto 2021, alle 21:20 su Canale 5 va in onda La Casa tra le Montagne, ciclo di film-tv tedeschi ambientati in Algovia, regione geografica tra la Germania, il Tirolo e l’Austria. La serie racconta la faida tra due famiglie una volta amiche.

Il cast include Walter Sittler (Sebastian Leitner), Max Herbrechter (Lorenz Huber), Matthi Faust (Florian Leitner) e Theresa Scholze (Lisa Huber). La serie tv va in onda in Germania a partire dal 2018 sul canale Ard ed è prodotta da Beta Film.

La Casa tra le Montagne-Una casa per due, trama

Marie (Catherine Bode) decide di tenere il bambino ma non trova il coraggio di dire né al padre né a Georg (Thomas Unger) del suo stato. Georg nel frattempo chiede a Lisa di rappresentarlo nella causa per l’affidamento di Lea (Carlotta Rupp). All’alpeggio arriva la sorella gemella di Lena, Leonie (Valerie Niehaus).

Le due si scambiano l’identità, in modo che Lena possa salvare il ristorante di Leonie dagli stravolgimenti che il suo socio Steffen (Ben Braun) vuole effettuare. Leonie, però fingendosi Lena, bacia Christian in modo che lui non veda nella gemella solo la sua più cara amica ma la donna della sua vita.

La Casa tra le Montagne-Ancora a casa, trama

Marie aspetta un figlio da Georg ma non ha il coraggio di rivelarglielo. Grazie a Lisa lui riesce a evitare che la ex moglie porti fuori dalla Germania la loro figlia Lea. Tra Lisa e Florian resta tutto sospeso ma chiaramente i due si amano ancora. Sebastian restituisce il denaro a Lorenz e i due tornano dopo una breve spiegazione ad essere amici. Lorenz, Marie e Lisa possono restare all’Alpeggio.

La Casa tra le Montagne, streaming

E’ possibile vedere La Casa tra le Montagne su Infinity, che ha già caricato tutti e sei i film-tv in onda su Canale 5, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.