Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 23 agosto 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 23 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Big Wedding ha totalizzato in media 2524 spettatori, 14.69% di share; su Canale5 il film Imparare ad amarti ha avuto 2007 spettatori (share 12.24%). La puntata di Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha intrattenuto 717 spettatori (5.51%); su Rai2 la serie tv Hawaii Five-0 si è portata a casa 1091 spettatori (5.94%) nel primo episodio e 1049 (6.47%) nel secondo, mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1160 spettatori (6.97%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Controcorrente ha totalizzato 596 spettatori (4.00%), mentre il film The Interpreter su La7 ne ha avuti 472 (3.07%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Techetechetè su Rai1 ha portato a casa 3561 spettatori (share 18.90%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 2502 spettatori (13.21%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 892 spettatori (4.74%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 923 (5.62%). La puntata del gioco Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2374 spettatori (22.02%) nella prima parte e 3681 (26.64%) nella seconda; la puntata del gioco Conto alla Rovescia ha ottenuto 989 spettatori (9.60%) nella prima parte e 1511 (9.60%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il Pranzo è Servito ha portato a casa 1348 spettatori (11.21%), la soap Il Paradiso delle Signore 982 (9.63%), il contenitore Estate in Diretta 1392 spettatori (15.38%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2144 spettatori (share 16.46%), la soap spagnola Una vita 2017 (16.61%), la soap Brave and Beautiful 17608 (16.55%), la serie Love is in the air 1655 (17.93%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 1081 (12.05%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)