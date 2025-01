Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, sabato 11 gennaio 2025, in prima serata su Italia1, Kung Fu Panda. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama

“Kung Fu Panda” è un film d’animazione del 2008 diretto da Mark Osborne e John Stevenson, prodotto da DreamWorks Animation. Ecco un riassunto della trama e del cast:

Il film è ambientato in una versione fantasy dell’antica Cina, dove Po, un panda gigante goffo e appassionato di kung fu, lavora come cameriere nel ristorante di noodles del padre adottivo, Mr. Ping. Po sogna di diventare un maestro di kung fu, ma sembra destinato a seguire le orme del padre come cuoco. Durante una cerimonia per nominare il Guerriero Dragone, Po si ritrova accidentalmente scelto come tale, suscitando perplessità in tutti, inclusi i Cinque Cicloni (Tigre, Scimmia, Gru, Vipera e Mantide), maestri di kung fu sotto la guida del maestro Shifu.

Nel frattempo, Tai Lung, un leopardo delle nevi e ex allievo di Shifu, evade dalla prigione per impossessarsi della Pergamena del Drago, credendo che gli conferisca un potere immenso. Po, con l’aiuto di Shifu, deve imparare il kung fu in fretta per affrontare Tai Lung e proteggere la Valle della Pace.

Cast Kung Fu Panda – Doppiatori

Cast (Voci Originali):

Jack Black come Po

Dustin Hoffman come Maestro Shifu

Angelina Jolie come Tigre

Jackie Chan come Scimmia

Ian McShane come Tai Lung

Lucy Liu come Vipera

Seth Rogen come Mantide

David Cross come Gru

James Hong come Mr. Ping

Randall Duk Kim come Maestro Oogway

Cast (Voci Italiane):

Fabio Volo come Po

Eros Pagni come Maestro Shifu

Francesco Vairano come Maestro Oogway

Tiziana Avarista come Tigre

Pino Insegno come Scimmia

Fabrizio Pucci come Tai Lung

Chiara Colizzi come Vipera

Simone Mori come Mantide

Dante Biagioni come Gru

James Hong (doppia se stesso) come Mr. Ping

