Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film John Wick – Capitolo 2. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

John Wick – Capitolo 2 – Trama

“John Wick: Capitolo 2” è il secondo capitolo della saga di John Wick, proiettato su Italia 1. Ecco una panoramica della trama e del cast.

Dopo aver vendicato la morte del suo cane e recuperato la sua auto, John Wick cerca di ritirarsi, ma un ex-associato, Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio), lo costringe a uscire dal ritiro. Santino invoca un debito di sangue che John aveva contratto con lui, chiedendo a John di uccidere sua sorella Gianna D’Antonio (Claudia Gerini) per ottenere un seggio al tavolo dell’Alta Commissione, un’organizzazione che governa il mondo degli assassini. Dopo aver eseguito la missione, John si trova in fuga, braccato da assassini professionisti, con la speranza di liberarsi del suo debito e riprendere la sua vita.

La trama si dipana tra le strade di New York e Roma, mostrando il sofisticato e letale mondo sotterraneo degli assassini, con regole e rituali complessi. John deve affrontare non solo i sicari inviati da Santino, ma anche il suo stesso codice d’onore.

John Wick – Capitolo 2 – Cast

Keanu Reeves interpreta John Wick

Riccardo Scamarcio interpreta Santino D’Antonio

Common interpreta Cassian

Lance Reddick interpreta Charon

Ruby Rose interpreta Ares

Ian McShane interpreta Winston

Claudia Gerini interpreta Gianna D’Antonio

John Leguizamo interpreta Aurelio

Laurence Fishburne interpreta Bowery King

Franco Nero interpreta Julius

Peter Stormare interpreta Abram Tarasov

