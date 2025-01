Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, si occuperà dei casi che seguono.

In avvio si concentrerà sul caso di Katia Palagi, che si è suicidata dopo essere stata vittima di una truffa online lo scorso 12 novembre. La scorsa settimana, il programma ha ricevuto numerose segnalazioni da persone con esperienze simili. Federica Sciarelli presenterà la testimonianza di una donna che ha perso il fratello a causa di una frode digitale, sottolineando l’importanza di affrontare il problema delle truffe sul web.

Un altro caso trattato sarà quello di Lorena Paolini, il cui suicidio è messo in dubbio dal marito, attualmente indagato per la sua morte. La sorella di Lorena, Silvana, sarà in studio per discutere le incongruenze nel racconto del cognato riguardo alla scoperta del corpo.

Infine, verrà esplorata la scomparsa di Greta Spreafico, cantante rock di Erba, che prima di svanire aveva espresso preoccupazioni e paura di rimanere sola. La trasmissione cercherà di fare luce sugli ultimi giorni di Greta per capire se ci fosse una minaccia concreta dietro la sua sparizione.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

