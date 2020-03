Italia’s Got Talent 2020, finale: Emanuele ed il cane Chico (foto)

Nella finale puntata di Italia’s Got Talent del 6 marzo 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai tre giudici Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ed all’ospite Enrico Brignano ci sono stati anche Emanuele ed il cane Chico, da Roma.

Italia’s Got Talent 2020, Emanuele e Chico

Emanuele, dopo essere stato cinque anni in Australia, è tornato in Italia insieme a Cico. Sul palco di Italia’s Got Talent, ha proposto nuovi giochi con Chico, dedicandoli a ciascuno dei giurati. Molto divertente e simpatici.