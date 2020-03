Italia’s Got Talent 2020, chi è il vincitore?

Il 6 marzo 2020, in diretta su Tv8, è stato svelato il vincitore di questa edizione di Italia’s Got Talent, il programma condotto da Ludovica Comello (assente nella finale perché prossima al parto e sostituita da Enrico Papi) che scova ogni anno numerosi talenti pronti a stupire il pubblico e la giuria.

Chi ha vinto Italia’s Got Talent 2020? Il vincitore è stato Andrea Fratellini con Zio Tore. Andrea ha sconfitto al televoto Francesco Carrer, arrivato secondo e Claudia Lawrence, arrivata terza. A decretare la sua vittoria il pubblico da casa, di fronte ai tre giudici Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini (Joe Bastianich era assente perché bloccato negli Stati Uniti). Ad Andrea è andato il premio di 100mila euro.

Andrea è un ventriloquo molto bravo, che ha stupito soprattutto per la sua capacità di dare voce a zio Tore e cantare molto bene allo stesso tempo. La sua carriera è molto lunga e lo ha visto partecipare a numerose manifestazioni e vincere numerosi premi. In televisione, aveva già partecipato ad Italia’s Got Talent nel 2010, quando era in onda su Canale 5, mentre nel 2016 fu tra i concorrenti di Tu sì que vales. Nel 1994, invece, ha vinto una puntate de La Corrida, mentre nel corso degli anni ha partecipato anche ad altri programmi tv.