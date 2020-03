Italia’s Got Talent 2020: Compagnia Opus Ballet (foto e video)

Nella settima puntata di Italia’s Got Talent del 4 marzo 2020, in onda su Tv8 condotto da Lodovica Comello (in dolce attesa), tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche la Compagnia Opus Ballet. Il gruppo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare all’ambitissima finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Compagnia Opus Ballet

La Compagnia Opus Ballet, formata da 6 ballerini, ha portato sul palco del programma una coreografia molto intensa, raccontando l’amore che diventa ossessione, sulle note di Every breath you take di Sting. Molto apprezzata la performance dalla giuria, che ha dato al gruppo 4 sì.

A voi le immagini e il video dell’esibizione!

Quante volte abbiamo pensato a “Every Breath You Take” come un brano romantico e quanti significati può avere questo testo?

La Compagnia Opus Ballet ha portato in scena un balletto delicato e violento al tempo stesso, per un messaggio ancora importantissimo. #IGT pic.twitter.com/n7tebGjqn2 — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 4, 2020