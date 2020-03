Italia’s Got Talent 2020: Alessandra Platania (foto)

Nella settima puntata di Italia’s Got Talent del 4 marzo 2020, in onda su Tv8 condotto da Lodovica Comello (in dolce attesa), tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche Alessandra Platania. La giovane si è esibita davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare all’ambitissima finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Alessandra Platania

Alessandra Platania ha solo 15 anni ed ha cantato e suonato il pianoforte un pezzo prima melodico, poi rap, con una metrica difficilissima scritta da lei stessa. I giudici si sono complimentati con lei sia per la voce, che per l’interpretazione. Per lei sono arrivati 4 sì.

A voi le immagini dell’esibizione!