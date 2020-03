Italia’s Got Talent 2020: Claudio Morici in finale! (foto e video)

Nella settima puntata di Italia’s Got Talent del 4 marzo 2020, in onda su Tv8 condotto da Lodovica Comello (in dolce attesa), tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche Claudio Morici. L’uomo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare all’ambitissima finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Claudio Morici

Claudio Morici ha presentato al pubblico un divertente – ma con uno spunto di riflessione – monologo nel quale ha immaginato un preadolescente di oggi, diventato anziano nel 2089, che “sgridava” i giovani del futuro che avevano smesso di chattare per dedicarsi…ad una nuova tecnologia. Molto divertente, 4 sì per lui. A fine puntata è lui la scelta dei giudici: CLAUDIO VA IN FINALE!

A voi le immagini e il video dell’esibizione!

📱📱 Che fine faranno i nostri profili social nel 2089? 📱📱

Claudio Morici ci da una mezza idea 😂 pic.twitter.com/v39JpqZ1ea — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 4, 2020