Italia’s Got Talent 2020: Carla Shadan e la danza del ventre (foto)

Nella prima puntata di Italia’s Got Talent del 15 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stata anche Carla Shadan, disoccupata 47enne.

Italia’s Got Talent 2020, Carla Shadan

Carla si è esibita in una sensuale danza del ventre che ha convinto non solo i giudici maschi, ma anche le donne. Per lei, quattro sì.