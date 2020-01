Italia’s Got Talent 2020: Hyde (foto)

Nella prima puntata di Italia’s Got Talent del 15 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche Hyde, studente di Ingegneria Aerospaziale 23enne che ha preferito non dire il suo vero nome.

Italia’s Got Talent 2020, Hyde

Hyde è un grande appassionato di magia, ed ha portato davanti ai giudici un numero con delle carte che avevano impresse dei numeri: è riuscito, dopo averne fatte pescare quattro, a sommarle immediatamente. Quindi ha pescato altre carte, memorizzandone i numeri e dandone la somma. L’unico giudice a non essere rimasto stupito sono stati Joe Bastianich e la Pellegrini, che non hanno gradito la mancanza di spettacolo. Per lui, re sì ed un no, quello di Bastianich.