Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, film su Rai3: trama, attori e cast

Questa sera, martedì 24 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Il sol dell’avvenire, ultimo film del regista di culto Nanni Moretti, girato nello scorso 2023. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il sol dell’avvenire – Trama

“Il sol dell’avvenire” è un film che intreccia la vita privata di un regista con la realizzazione del suo nuovo film. Giovanni (interpretato da Nanni Moretti stesso), un cineasta ormai affermato ma in crisi con se stesso e con il mondo che lo circonda, è alle prese con la realizzazione di un film ambientato nel 1956, durante la rivoluzione ungherese. La storia si concentra su un segretario di sezione del PCI che deve prendere una posizione di fronte all’invasione sovietica di Budapest.

Mentre Giovanni si immerge nella complessità storica e politica dell’epoca, la sua vita privata subisce un profondo sconvolgimento. La relazione con sua moglie Paola ( Margherita Buy), anche lei produttrice cinematografica, è al capolinea. La coppia, ormai lontana, affronta una crisi esistenziale e professionale che li porta a rivalutare i propri percorsi e le proprie scelte.

Il sol dell’avvenire – Cast

Nanni Moretti: interpreta Giovanni, il regista protagonista.

Margherita Buy: interpreta Paola, la moglie di Giovanni e produttrice cinematografica.

Silvio Orlando: interpreta il segretario del PCI.

Rebecca Antonelli: interpreta la giovane attrice che lavora nel film di Giovanni.

Paolo Graziosi: interpreta un personaggio chiave nella storia del film.