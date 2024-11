Debutta stasera su Canale 5 la seconda stagione de Il Patriarca con Claudio Amendola. Vi abbiamo già raccontato i luoghi in cui è stata girata la serie e il cast. Qui invece vediamo la trama (più sotto) e da quante puntate è composto Il Patriarca 2? proprio come nella prima edizione, gli episodi della serie sono dodici, ciascuno della durata di cinquanta minuti. Canale 5 li manderà in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, andrà in onda il 20 dicembre 2024.

Il Patriarca 2, la trama

Anni dopo la tragica scomparsa di Carlo, Nemo Bandera sembra aver ricucito i pezzi della sua vita. Circondato da chi crede siano i suoi affetti più cari – Serena, la devota moglie, Nina, la figlia ormai legata a Mario, il fidato avvocato diventato genero – l’uomo cerca di mantenere un fragile equilibrio.

Ma l’ombra del passato incombe. Un segreto oscuro, celato dietro lo sguardo rassicurante di Mario, minaccia di distruggere tutto ciò che Nemo ha costruito. L’avvocato, infatti, è il responsabile della morte di Carlo, e trama nell’ombra per impossessarsi del potere del clan.

L’arrivo di Lara, la figlia primogenita, riaccende vecchie rivalità e tensioni all’interno della famiglia. La sua presenza, seppur ufficiale, è un costante promemoria delle scelte del passato e di un legame mai del tutto sopito.

Nel frattempo, Raoul Morabito, un tempo amico e ora acerrimo nemico, fa ritorno a Levante con un solo obiettivo: vendicarsi di Nemo e riconquistare il controllo della città. La sua presenza incombe come una spada di Damocle sulla testa del patriarca, riaccendendo vecchi rancori e obbligando Nemo a confrontarsi con un passato che vorrebbe dimenticare.

L’avanzare dell’Alzheimer, inoltre, complica ulteriormente la situazione. I ricordi si fanno sempre più labili, e Nemo è costretto a ripercorrere le tappe della sua ascesa al potere, chiedendosi se tutto ciò valga davvero la pena. L’ossessione per il controllo e il potere lo ha portato a compiere scelte sbagliate? E soprattutto, riuscirà a scoprire la verità sulla morte di Carlo e a sventare i piani di Mario prima che sia troppo tardi?

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram