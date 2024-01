Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 16 – Chi ti fa battere il cuore?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 16 dicembre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “Chi ti fa battere il cuore?”, sedicesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 16

Il Berhayat Hospital ha ospitato una festa danzante di beneficenza; un evento che porta a nuove rivelazioni. In particolare, Nazli è costretta a confrontarsi con i sentimenti che prova per Ali. È una sensazione che la spaventa e la mette a disagio.

Ali, dal canto suo, non riesce a capire il cambiamento di atteggiamento di Nazli. È confuso e non sa come comportarsi, un po’ come Beliz che sta cercando di lasciare Ferman il prima possibile, ma la separazione non è così semplice come pensava.

Nazli e Ali ballano insieme e Nazli si rende conto di quanto sia attratta da lui. È una sensazione che la fa sentire vulnerabile e la mette in difficoltà. Ali è felice di ballare con Nazli, ma non capisce perché lei sia così strana con lui. È confuso e non sa cosa fare.

Beliz e Ferman litigano e Beliz decide di lasciare Ferman. È una decisione difficile, ma è convinta di essere sulla strada giusta. Ferman è sconvolto dalla decisione di Beliz e non sa cosa fare. È convinto di poterla riconquistare, ma non è così semplice.

Nel frattempo, in ospedale si presentano nuovi casi: viene ricoverato un paziente con un’infezione rara. Il caso è difficile e mette a dura prova le capacità dei medici. I medici devono trovare un modo per curare l’infezione prima che sia troppo tardi.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “Chi ti fa battere il cuore?” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.