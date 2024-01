Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 15 – La grande festa

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 9 dicembre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “La grande festa”, quindicesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 15

Il Berhayat Hospital ospita una festa danzante di beneficenza organizzata segretamente da Kıvılcım, che ha nascosto tutto a Beliz. Intanto è in arrivo la dottoressa Ela, che verrà a prestare consulenza per un caso specifico.

Ali è titubante all’idea di unirsi ai nuovi arrivati, soprattutto per quanto riguarda la festa da ballo. Non è abituato a questo tipo di eventi e ha difficoltà a mostrarsi in pubblico. Tuttavia, grazie a una trovata di Kıvılcım, Tanju costringe Ali a partecipare alla festa.

Durante la festa, gli animi si scaldano e i drammi sentimentali riaffiorano. Ferman e Beliz continuano a litigare, mentre Nazli e Demir si avvicinano sempre di più. Ma un dramma ancor più grande sta per consumarsi: Ali perde il bisturi di suo fratello.

Ali è disperato. Il bisturi di suo fratello era un regalo prezioso e rappresentava un legame importante con il suo passato. Ali cerca di ritrovare il bisturi, ma è inutile. Il bisturi è sparito e non sa cosa fare…

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “La grande festa” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.