Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 23 – Sorpresa!

Sabato 3 febbraio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Sorpresa!”, ventitreesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 23

Beliz è determinata a rendere speciale il compleanno di Ferman, anche se lui non lo sa. Ha reclutato l’aiuto di tutti i suoi amici e colleghi per aiutarla a pianificare la festa.

Nazlı e Ali sono alle prese con la loro relazione. Si amano, ma non sono sicuri di come farla funzionare. Quando si prendono cura di due adolescenti che si sono innamorati durante la chemioterapia, i due medici trovano qualcosa di sé stessi nell’amore dei due giovani pazienti. I due adolescenti, Deniz e Mert, sono entrambi malati di cancro. Si sono incontrati durante la chemioterapia e si sono innamorati perdutamente. Il loro amore è puro e innocente, e Nazlı e Ali sono toccati dalla loro storia.

Intanto un paziente, un uomo di nome Selim, è stato investito da un’auto. Ha subito gravi lesioni e non è possibile effettuare anestesia su di lui. I medici devono trovare un modo per operarlo senza addormentarlo. Il paziente sarà una sfida per i medici, ma la loro determinazione li porterà a superare tutte le difficoltà.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “Testa o Cuore?” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.